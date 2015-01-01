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عالم

ألمانيا تلمح إلى نزع ملكيات شركات الإسكان لحل أزمة الإيجارات

السبت 06/يوليه/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
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ألمحت وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبرشت، إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى نزع ملكيات شركات الإسكان الخاصة "كوسيلة أخيرة" للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" نزع الملكية إمكانية منصوص عليها في الدستور، وأعتقد أنها يجب أن تظل دائما الوسيلة الأخيرة".

وأضافت الوزيرة:" ولذلك نحن نبحث في كل الإمكانيات لتحسين الموقف المتوتر في سوق السكن، ويمكن لنزع الملكيات أن يكون الوسيلة الصحيحة فقط إذا تم استنفاد كل الإمكانيات الأخرى".

وقالت لامبرشت إنها ستعمل حتى أواخر الصيف الحالي على إعداد مشروع قانون لتمديد وتشديد وقف ارتفاع قيمة الإيجارات لطرحه في مجلس الوزراء، وكانت سابقتها، كاتارينا بارلي أعلنت عن مبادرة من مثل هذا القبيل وذلك قبل أن تترك الوزارة لتنضم إلى البرلمان الأوروبي، وستتيح هذه المبادرة في المستقبل للمستأجرين المطالبة باسترداد قيمة الإيجارات الزائدة عن الحد من المالك بأثر رجعي.

وكانت الحكومة قد طبقت إجراء في يونيو 2015 للحد من ارتفاع قيم الإيجارات في المناطق السكنية المفضلة، ويرتكز هذا الإجراء بشكل أساسي على ألا تزيد قيمة عقود الإيجار الجديدة في هذه المناطق بأكثر من 10% مقارنة بالقيمة المعتادة في مثل هذه الأماكن.

وثمة استثناءات في هذا الإجراء بالنسبة للمباني الجديدة والمباني المجددة وبالنسبة لعقود الإيجار السابقة التي كانت ذات قيمة أعلى بالفعل.

وتنتقد جمعيات المستأجرين عدم التزام العديد من الملاك بهذا الإجراء وتتشكك جميعات محلية في فعاليته.

كانت حكومة ولاية برلين قد اتفقت مؤخرا على النقاط الأساسية لإجراء من شأنه تجميد قيم الإيجارات في العاصمة الألمانية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت مبادرة شعبية في برلين قد نجحت في تخطي أول عقبة في طريق تقديم التماس لمصادرة أملاك شركات الإسكان للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي التوقيعات التي تم تسليمها للسلطات المعنية بلغ 77 ألف توقيع. وبلغ عدد التوقيعات الصحيحة منها 58307 توقيعات، فيما يحتاج البدء في تقديم التماس شعبي جمع 20 ألف توقيع على الأقل.

وتسعى المبادرة إلى مصادرة أملاك شركات الإسكان التي تسيطر على أكثر من ثلاثة آلاف منزل في برلين، وتهدف بالتحديد إلى دفع البرلمان المحلي في الولاية إلى إصدار قانون بذلك، للحد من الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بالعاصمة.
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