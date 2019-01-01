استقرار سعر الدولار اليوم السبت

استقر سعر الدولار، اليوم السبت، بجميع البنوك العاملة فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية فى البنوك والمصارف الرسمية.



وسجل الدولار ثباتًا عند سعر 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.54 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.