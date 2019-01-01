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رياضة

يوفنتوس يلجأ لنجمه الشاب لحسم صفقة دى ليخت

السبت 06/يوليه/2019 - 12:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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يطمح نادى يوفنتوس الإيطالي فى حسم صفقة ضم المدافع الشاب المتألق ماتياس دى ليخت من نادى أياكس الهولندى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصله لإتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية فى عقده الجديد.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يهدف أن يتواجد دى ليخت فى الكشف الطبى يوم الأربعاء المقبل، من أجل بدء فترة الإعداد مع الفريق، رغم رفض أياكس العرض الأول من اليوفى مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات.


أضافت الصحيفة أن إدارة اليوفى تسعى للإستفادة من إهتمام أياكس بضم مهاجمه الشاب مويس كين، من خلال إدخاله فى صفقة الحصول على المدافع الهولندى الشاب، رغم رغبة المدرب ماوريسيو سارى فى بقاء المهاجم الشاب ضمن صفوف السيدة العجوز بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فى يوفنتوس الموسم المقبل، قد يسهل خروج مويس كين إلى أياكس، ولكن مع وضع بند فى عقده مع أياكس يسمح بإعادته مرة أخرى للفريق.

وكان يوفنتوس قد رفضا عرضا مؤخرا من نادى إيفرتون للحصول على مويس كين خلال الصيف الحالى، والذى ينتهى عقده مع النادى فى صيف 2020.
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