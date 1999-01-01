السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

مونديال السيدات 2019: سيدات هولندا لتحقيق ما فشل به الرجال

السبت 06/يوليه/2019 - 12:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
تقف سيدات هولندا على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي للكرة "البرتقالية" فشل في تحقيقه منتخب الرجال ثلاث مرات، عندما يلتقين الولايات المتحدة حاملة اللقب في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في ليون الأحد.

وبلغ منتخب الرجال نهائي كأس العالم 1974 بقيادة العبقري يوهان كرويف وخسر أمام ألمانيا الغربية صاحبة الأرض 1-2، ثم مباراة القمة في النسخة التالية بعدها بأربع سنوات بعد سقوطه أمام الأرجنتين الدولة المضيفة 1-3 بعد التمديد، ثم في نهائي جنوب إفريقيا 2010 حيث خسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد.

في المقابل، يخوض منتخب هولندا للسيدات النهائي العالمي الأول له في ثاني مشاركة له لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منتخب أميركي يتمتع بخبرة كبيرة في نهائيات كأس العالم بدليل خوضه النهائي للمرة الثالثة تواليا ويحمل الرقم القياسي مع 3 ألقاب في ثماني نسخ من مونديال السيدات.

كما يحمل المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد المباريات التي لم يهزم فيها، فبعد تغلبه على انجلترا 2-1 في نصف النهائي انفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات بلا هزيمة الى 16 بعدما كان متساويا مع ألمانيا الذي حققت الرقم بين عامي 2003 و2007، كما حققت الولايات المتحدة 11 انتصارا تواليا محطمة الرقم القياسي للنروج بين 1995 و1999.

وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها الولايات المتحدة المباراة النهائية، وتوجت باللقب أعوام 1991 و1999 و2015 وخسرت نهائي 2011، قبل الفوز مجددا بلقب 2015 على حساب اليابان.

ويملك المنتخب الأميركي أكثر من ورقة رابحة في صفوفه أبرزها مهاجمته أليكس مورغان متصدرة ترتيب الهدافات مع 6 أهداف متفوقة على الإنكليزية إيلين وايت بفارق التمريرات الحاسمة، بالإضافة الى ميغان رابينوي مع خمسة أهداف علما بأنها غابت عن مباراة نصف النهائي ضد إنكلترا لإصابة في العضلة الخلفية، والمخضرمة كارلي لويد صاحبة ثلاثية "هاتريك" في نهائي عام 2015 ضد اليابان.

وقالت لويد "بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا لا يصدق. انه أمر مدهش، إنها شهادة لهذا الفريق ونأمل ان نقدم عرضا جيدا".

بيد ان المنتخب الاميركي وبعدما سجل 18 هدفا في دور المجموعات بينها 13 هدفا نظيفا في مرمى تايلاند، وجد صعوبة كبيرة في تخطي ثلاثة منتخبات أوروبية في الأدوار الإقصائية اذ تغلب بنتيجة واحدة 2-1 على كل من إسبانيا وفرنسا صاحبة الأرض وإنكلترا، في طريقه نحو النهائي.

في المقابل، برز المنتخب الهولندي الى الأضواء في السنتين الأخيرتين عندما توج بأول بطولة كبرى بإحرازه كأس الأمم الأوروبية التي استضافها عام 2017.

ونجح خلال النهائيات الحالية في تخطي اليابان بطلة عام 2011 وإيطاليا والسويد في الأدوار الإقصائية.

ونجح الفريق الهولندي بإشراف المدربة سارينا فيغمان في تحقيق الفوز في 12 مباراة رسمية تواليا في بطولة كبيرة كما سجل 23 هدفا في مبارياته التسع الأخيرة ولم يدخل مرماه سوى ثلاثة أهداف خلالها.

وقالت مدافعة المنتخب الهولندي دومينيك بلادوورث "أعتقد أن كل لاعبة تحلم بخوض المباراة النهائية لكأس العالم لا سيما في مواجهة البطل السابق والجميع يحلم بإحراز أكبر عدد من الألقاب".

ويحوم الشك حول مشاركة لاعبة الجناح في صفوف برشلونة الاسباني، ليكي مارتنز لاصابة في ساقها منعتها من خوض الشوط الثاني من المباراة ضد السويد في نصف النهائي.

والتقى المنتخبان الأميركي والهولندي للمرة الأخيرة في مباراة ودية أقيمت في أتلانتا في 18 سبتمبر عام 2016 وانتهت بفوز سيدات الولايات المتحدة 3-1.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ يوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

حمدي الوزير يرد على لقب "أشهر متحرش في السينما" مع عمرو الليثي غدًا

الضغوط الأسرية على طالب الثانوية العامة.. كيف يتم حلها؟ (فيديو)

تعرّف على تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

خبيرة تربوية: كليات القمة ليس فقط السبيل للنجاح (فيديو)

ads

رياضة

نجم ليفربول يقترب من ميلان الايطالي

يوفنتوس يلجأ لنجمه الشاب لحسم صفقة دى ليخت

مونديال السيدات 2019: سيدات هولندا لتحقيق ما فشل به الرجال

الكاميرون ونيجيريا.. صدام مبكر في دور الـ16 بأمم أفريقيا

الرئيس نيوز

بالصور| الإنجليز والفرعون.. سحر الملك توت بين "كارتر وإليزابيث وكريستيز"

مفاجأة: تعرف كيف طار دواعش سوريا إلى ليبيا عبر "شركة الأجنحة"

السيسي يمنح وسام الجمهورية للمستشارة أماني الرافعي رئيس النيابة الإدارية سابقا

"عدوى الترميم تصل أمريكا".. تمثال لميلانيا ترامب يثير عاصفة من السخرية

منوعات

الروائح الكريهة "تنعش"وتقوي الذاكرة

اصطياد أضخم سمكة في العالم

معرض للأفكار في لوس أنجلوس

جزيرة يونانية تمنح 450 يورو شهريًا وقطعة أرض لمن يسكنها

كشكول

بدء امتحانات الدور الثاني لـ"أبناؤنا في الخارج".. اليوم

تنسيق2019.. تأجيل اختبار القدرات بتربية نوعية عين شمس

ارتفاع مؤشرات النجاح بتصحيح مواد العلمي علوم بالثانوية العامة عن العام الماضي

للأمهات.. تعرفي على اليو سى ماس وأهدافه

إسلام سياسي

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

21 يوليو.. مناقشة "أحلام شمس" بمكتبة مصر الجديدة

الليلة.. محاضرة عن علاقة الآباء بالأبناء بمكتبة الإسكندرية

عروض فنية وموسيقى وكورال بـ"ثقافة أسوان"

صفحتنا ع الفيس بوك