ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان على سوق شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم السبت، أن الهجوم الذى شنه مسلحو طالبان بالأمس الجمعة، بقذائف الهاون على سوق يإقليم فارياب شمالي البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا ومصابا.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس ) عن بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد، أوضح فيه أن الهجوم على سوق منطقة "خواجه سبز بوش" صباح أمس أسفرعن مقتل 14 مدنيا وإصابة 39 آخرين بينهم عدد من الأطفال.



ولاية فارياب من إحدی المحافظات الـ 34 بأفغانستان تقع شمالي البلد وعاصمتها مدينة ميمنة، سکانها زهاء 782000 وتبلغ مساحتها أکثر من 20293 کيلو متر مربع. يشکل الأوزبک والترکمان والطاجیک معظم سکانها الأصليين.