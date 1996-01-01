الكاميرون ونيجيريا.. صدام مبكر في دور الـ16 بأمم أفريقيا

يلتقي منتخب الكاميرون نظيره النيجيري اليوم السبت في قمة مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019)، وذلك في تمام السادسة مساء على استاد الإسكندرية.



لقاء الكاميرون ونيجيريا، يعد من أقوى المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الأفريقية، فكلا الفريقين حقق إنجازات رائعة على صعيد الساحرة المستديرة في القارة السمراء.



منتخب الكاميرون حامل لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة توج بها 5 مرات، وظهر في كأس العالم 7 مرات، وألحق هزيمة شهيرة بالأرجنتين حامل لقب مونديال 1986، بافتتاح نسخة 1990 لكأس العالم، وصعد لربع النهائي.



ويحفل تاريخ منتخب نيجيريا بالإنجازات بعدما فاز بلقب أمم أفريقيا 3 مرات وشارك في كأس العالم 6 مرات، وفاز بذهبية كرة القدم في أولمبياد 1996.



وتأهل المنتخب النيجيري كثاني المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على بوروندي وغينيا والخسارة المفاجئة من المتصدر مدغشقر، فيما تأهل المنتخب الكاميروني كثاني المجموعة السادسة، بعد الفوز على غينيا بيساو والتعادل مع غانا وبنين سلبيًا.



وفي 6 مواجهات بكأس الأمم، نجحت الكاميرون في تخطى عقبة نيجيريا في مناسبتين، وتعادلا مرتين حسمت إحداهما بركلات الترجيح لصالح الأسود، كما فاز منتخب النسور مرتين.