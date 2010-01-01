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رياضة

بنين لم تستفق من نشوة الفوز على المغرب

السبت 06/يوليه/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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لم يستفق لاعبو بنين اليوم السبت من نشوة التأهل لدور الثمانية بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم على حساب المغرب الذي كان مرشحا قويا لنيل اللقب.

وقال ميشيل دوسوييه مدرب بنين عقب الفوز بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 أمس الجمعة "نحلم بالانتصارات كل يوم وسنواصل الحلم الجميل".

وحققت بنين الانتصار رغم احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد الدقيقة 90 أهدرها حكيم زياش وأكملت الوقت الإضافي بعشرة لاعبين.

وأضاف المدرب الفرنسي كثير الترحال "أنا فخور جدا بالفريق. كنا أمام تحد صعب لأن المغرب فريق قوي جدا لكننا كنا على استعداد ذهني وحالفنا الحظ".

وتابع "اللعب بعدد منقوص كان صعبا وحاولنا تعويض غياب خالد أدينون الذي سنفتقده في اللقاء القادم".

وقال المهاجم المخضرم مايكل بوتي الذي كان ضمن تشكيلة بنين في نسخة أنجولا 2010 "هذا أعظم انجاز في تاريخ كرة القدم في بنين".

وواصل بوتي (34 عاما) الذي لعب في دوري الدرجة الثانية التركي في الموسم الماضي "يجب أن نتحلى بالتواضع حتى اذا كانت العواطف جياشة لأن ما حققناه كان تاريخيا وجميلا.

"أظهرنا أننا مجموعة متحدة حقا ونتحلى بالكفاءة. لا نملك أفضل فريق لكننا نتمتع بالتماسك الانساني وبالثقة وهذه أشياء مهمة جدا".

وكان من أبرز لقطات الفوز عندما تدخل القائد ستيفان سيسينيون، الذي بدا منهكا، ليمنح المغرب فرصة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتحويل التأخر إلى فوز 2-1 قبل اللجوء إلى وقت إضافي.

وتسببت هذه العرقلة في ركلة جزاء واضحة لم يعترض عليها لاعبو بنين لكن زياش أهدر الفرصة.

وقال سيسينيون (35 عاما) لاعب سندرلاند ووست بروميتش ألبيون السابق "كنت قاب قوسين من الغياب عن كأس الأمم لأنني خضت موسما طويلا على مستوى الأندية لكنني كنت واثقا من نجاح منتخبنا".

وأضاف "صحيح أننا لم نتوقع التأهل لدور الثمانية لكننا كنا على قناعة بأن البطولة ستظهر من نحن حقا".

وستلتقي بنين، التي عبرت إلى أدوار خروج المغلوب بعد ثلاثة تعادلات في دور المجموعات، مع السنغال في دور الثمانية وينشد دوسوييه الفوز أيضا.

وقال "أحاول تعليم اللاعبين فلسفة الفوز ويمكننا سويا الذهاب إلى نقطة أبعد".
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