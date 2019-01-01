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عالم

حفتر: دول عديدة تدعم الإرهاب في ليبيا وتجند الشباب عبر المال

السبت 06/يوليه/2019 - 12:08 م
حفتر
حفتر
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أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن من وصفهم بـ "قوى الإرهاب" لن يتم القضاء عليهم خلال ساعات، متهما في ذات الوقت دولا عديدة بدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، التي تجند بدورها الشباب عبر المال.

وقال حفتر، حسبما نقلت عنه قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن التقدم نحو العاصمة طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة، ولا يعتمد على موقع معين، نافيا تأثير الانسحاب من مدينة غريان غرب البلاد على العملية العسكرية في طرابلس.

وأشار إلى أن معركة طرابلس تخضع قبل كل شيء لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، نافيا في الوقت ذاته حصول الجيش الليبي على أي أسلحة أمريكية.

وكان الجيش الليبي قد دفع، مساء أمس الجمعة، بكتائب عسكرية جديدة؛ للمشاركة في المرحلة الثانية من تحرير العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الليبي، في بيان، إن تحرك هذه القوات جاء بناء على تعليمات من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ويأتي ضمن موجة ثانية من التعزيزات العسكرية للمشاركة في العمليات القتالية، ستقودها كتائب شاركت في معارك تحرير بنغازي ودرنة، وتتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية.
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