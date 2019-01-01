مران خفيف للأهلى اليوم فى إسبانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا، مساء اليوم السبت، في مدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد للفترة المقبلة.



وقرر الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي أن يخوض اللاعبون مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.



وكانت بعثة الفريق قد غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم في رحلة طيران لمدة 4 ساعات ونصف لبدء المعسكر الخارجى؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الموسم الجاري عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.