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رياضة

مدرب غينيا: سنلعب مباراتنا ضد الجزائر من أجل الفوز

السبت 06/يوليه/2019 - 12:05 م
جريدة الدستور
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أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا لكرة القدم أن مباراة الغد أمام الجزائر في دور الـ١٦ لأمم أفريقيا، ستكون صعبة، مشيرا إلى أنه سيلعب اللقاء من أجل هدف واحد وهو الفوز على "محاربي الصحراء".

ويلتقي المنتخب الغيني غدا مع نظيره الجزائري باستاد ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي" في إطار مباريات دور الـ١٦ لأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا.

وشدد بول - في المؤتمر الصحفي للمباراة - على أنه لن يهتم بتصنيفات الفيفا لفريقه وأن ما يهمه تحقيق الانتصار على المنتخب الجزائري، موضحا أن جمال بلماضي مدرب على مستوى عال ولديه لاعبون يحددون مسار المنتخب في البطولة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيلعب بأقصى جهده حتى يتعامل جيدا مع هذه المباراة والخروج فائزا.

وأضاف بول أن فريقه لا بد وأن يلعب بثقة لأن الثقة لها الدور الأهم في حسم لقاء الجزائر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن فوز بنين على المغرب أمس سيحفز لاعبيه أمام الجزائر.

وأضاف بوت أن لاعبي غينيا سيخوضون لقاء الجزائر من أجل كرامتهم وأنه يعرف جيدا خطورة لاعبي الجزائر ووضع الخطة الجيدة للتعامل مع هذا الأمر، مشددا على أنه ولاعبيه يتحلون بالأمل للانتصار على المنتخب الجزائري.
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