السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب باتفاق السودان

السبت 06/يوليه/2019 - 12:04 م
الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
وكالات
طباعة
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالاتفاق الذي تم التوصل له بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في جمهورية السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السوداني الشقيق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

منذ حوالي 3 ساعات

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

حمدي الوزير يرد على لقب "أشهر متحرش في السينما" مع عمرو الليثي غدًا

الضغوط الأسرية على طالب الثانوية العامة.. كيف يتم حلها؟ (فيديو)

تعرّف على تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

خبيرة تربوية: كليات القمة ليس فقط السبيل للنجاح (فيديو)

ads

رياضة

يوفنتوس يلجأ لنجمه الشاب لحسم صفقة دى ليخت

مونديال السيدات 2019: سيدات هولندا لتحقيق ما فشل به الرجال

الكاميرون ونيجيريا.. صدام مبكر في دور الـ16 بأمم أفريقيا

بنين لم تستفق من نشوة الفوز على المغرب

الرئيس نيوز

بالصور| الإنجليز والفرعون.. سحر الملك توت بين "كارتر وإليزابيث وكريستيز"

مفاجأة: تعرف كيف طار دواعش سوريا إلى ليبيا عبر "شركة الأجنحة"

السيسي يمنح وسام الجمهورية للمستشارة أماني الرافعي رئيس النيابة الإدارية سابقا

"عدوى الترميم تصل أمريكا".. تمثال لميلانيا ترامب يثير عاصفة من السخرية

منوعات

اصطياد أضخم سمكة في العالم

معرض للأفكار في لوس أنجلوس

جزيرة يونانية تمنح 450 يورو شهريًا وقطعة أرض لمن يسكنها

اختبار يشخّص ارتجاج الدماغ

كشكول

تنسيق2019.. تأجيل اختبار القدرات بتربية نوعية عين شمس

ارتفاع مؤشرات النجاح بتصحيح مواد العلمي علوم بالثانوية العامة عن العام الماضي

للأمهات.. تعرفي على اليو سى ماس وأهدافه

لخريجي الدبلوم التجاري...تعرف علي شروط ومواعيد المعادلة

إسلام سياسي

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

21 يوليو.. مناقشة "أحلام شمس" بمكتبة مصر الجديدة

الليلة.. محاضرة عن علاقة الآباء بالأبناء بمكتبة الإسكندرية

عروض فنية وموسيقى وكورال بـ"ثقافة أسوان"

صفحتنا ع الفيس بوك