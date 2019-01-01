مدرب الجزائر: دور المجموعات بـ"الكان" بطولة مصغرة.. والإعداد لدور الـ16 مختلف

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم أن مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية "كان" كانت بمثابة بطولة مصغرة انتهت بشكل جيد، ونجح فريقه في الفوز في المباريات الثلاث.



ويلتقي المنتخب الجزائري غدا الأحد مع نظيره الغيني باستاد ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي" في إطار مباريات دور الـ١٦ لأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا .



وأوضح بلماضي - في المؤتمر الصحفي للمباراة - أن دور الـ ١٦ مرحلة مختلفة تماما والإعداد لها مختلف لأن الخاسر سيعود إلى بلاده، مشيرا إلى أن هذه المباريات تعد نهائيات لذلك المنهج والإعداد لها مختلف.



وعن هزيمة المغرب وخروجها من البطولة أمام بنين، قال بلماضي: "خسارة المغرب أمر هزني شخصيا، أمر عنيف وصعب جدا خاصة وأن المغرب أدى بشكل جيد في المجموعات ولن نكرر ما حدث للمغرب لذلك نستعد جيدا لمواجهة غينيا فنحن نريد أن نستمر طويلا في البطولة".



وتابع المدير الفني للجزائر "أن المدح في المنتخب لن يصيبنا بالغرور ولا بد أن يتحلى اللاعبون والجهاز الفني بالتواضع وألا يطير اللاعبين في السماء من الإشادة وسيكون تركيزهم الأساسي أمام غينيا".



وشدد بلماضي على أن مباراة غينيا فاصلة وأنه يستعد لها بنفس أسلوب الاستعداد لكل المباريات الماضية، لافتا إلى أن مشواره مليئ بالخبرات وأنه نجح في تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب رغم النتائج المخيبة للآمال قبل ذلك.