استخراج 645 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر

نجح قطاع الأحوال المدنية في إصدار 645935 بطاقة رقم قومي، وإصدار 1902008 شهادة ميلاد، 104842 شهادة وفاة، و82173 قيد عائلي.



وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق خلال شهر، عبارة عن "2644 قيد وقائع ميلاد أول مرة، 415 قيد وقائع وفاة، 671 ساقط قيد ميلاد، 42 ساقط قيد وفاة، 476 قيد وقائع الزواج، 455 قرار تصحيح، 6020 وثيقة مترجمة".



وفي مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات، تم ضبط 2531 قضية.