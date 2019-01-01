ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 935 مليون جنيه

تواصل شرطة مكافحة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية، حيث نجحت في ضبط 1143 قضية في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 198 حالة ضرائب عامة، وكشف 125 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و70 قضية في مجال الجمارك، و14 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و207 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و169 حالة تحر مدين ولجان فحص.



وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 935 مليونًا و461 ألفًا و945 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في 227 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 720 ألفًا و510 جنيهات.



