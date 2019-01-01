صادق معرفي: أتوقع نجاح تنفيذ اتفاق خفض انتاج النفط حتى مارس 2020

توقع السفير صادق معرفي سفير الكويت في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية أن يساهم قرار المنتجين بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بتمديد تخفيضات الانتاج حتى مارس 2020 في تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن في سوق النفط الخام.



وقال السفير معرفي "إن اجتماعات أوبك التي اختتمت قبل أيام قليلة كشفت عن مزيد من الشراكة والتعاون بين منتجي النفط ورغبتهم في التغلب على صعوبات السوق وتحقيق الاستقرار في العرض والطلب".



وأضاف السفير معرفي، الذي كان قد رأس وفد بلاده في تلك الاجتماعات، أن شراكة المنتجين في تقدم وازدهار، مؤكدا أن الكويت تدعم كل فرص التعاون المشترك، متوقعا أن يشهد هذا التعاون المزيد من التطور الإيجابي في المستقبل.



وأشار إلى التزام الكويت الكامل بما تعهدت به من خفض الانتاج، لافتا إلى أن جميع الدول تبدي التزاما بحصصها وبتنفيذ نسب الخفض الانتاجي المتفق عليها، وهو ما سيكون له تأثيرات إيجابية على السوق وعلى رواج صناعة النفط الخام العالمية.