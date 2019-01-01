السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

فنزويلا تحيي عيد استقلالها بعرض عسكري وتظاهر المعارضة

السبت 06/يوليه/2019 - 12:01 م
الرئيس نيكولاس مادورو
الرئيس نيكولاس مادورو
وكالات
طباعة
أحييت فنزويلا عيد استقلالها الـ208 في ظل أزمتها السياسية المتفاقمة بتنظيم الرئيس نيكولاس مادورو عرضا عسكريا كبيرا، وتسيير المعارضة بزعامة خوان جوايدو مظاهرة احتجاج وسط كاراكاس.

ونظم العرض العسكري بحضور مادورو في كاراكاس بمشاركة الدبابات والمقاتلات والقوات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تأكيد ولاء العسكريين للحكومة رغم الأزمة السياسية في البلاد ومساعي تشتيت الجيش والطعن بولائه.

وجدد مادورو في كلمة ألقاها أثناء العرض دعوته إلى للحوار بين الحكومة والمعارضة، وقال: "ننظر إلى السماء متطلعين إلى السلام.. ونتوسل إلى الرب وصواريخنا مصوبة".

وفي غضون ذلك، نظم زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو مظاهرة في العاصمة شارك فيها بضعة آلاف محتج وهو أقل بشكل ملحوظ من عدد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري.

واتجهت المسيرة إلى مقر وكالة المخابرات العسكرية في كاراكاس حيث توفي مؤخرا نقيب البحرية رفائيل أكوستا المعتقل لدى الحكومة بتهمة الانخراط في محاولة الانقلاب الأخيرة الفاشلة على مادورو.

ووجه جوايدو نداء للعسكريين للانضمام إلى المحتجين، مشددا على أن كل من يواصل دعم "الدكتاتور" مادورو يصبح متورطا في مخالفات حقوق الإنسان، وحث مؤيديه إلى عدم الإحباط ومواصلة التظاهر حتى "نيل الحرية".

وتشهد فنزويلا منذ يناير الماضي أزمة دستورية عميقة، إذ يحاول جوايدو المدعوم من نحو 50 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الإطاحة بمادورو، الذي يحظى بتأييد روسيا والصين وإيران وتركيا ودول أخرى.

ورغم حالات الانشقاق الفردية في صفوف الجيش، عجز جوايدو عن كسب دعم العسكريين للاعتماد عليهم في مساعيه لإسقاط مادورو.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

حارس زيمبابوي المتهم بالتفويت لـ"الكابتن": أفكر في الانتحار

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ يوم

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 3 ساعات

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

حمدي الوزير يرد على لقب "أشهر متحرش في السينما" مع عمرو الليثي غدًا

الضغوط الأسرية على طالب الثانوية العامة.. كيف يتم حلها؟ (فيديو)

تعرّف على تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

خبيرة تربوية: كليات القمة ليس فقط السبيل للنجاح (فيديو)

ads

رياضة

يوفنتوس يلجأ لنجمه الشاب لحسم صفقة دى ليخت

مونديال السيدات 2019: سيدات هولندا لتحقيق ما فشل به الرجال

الكاميرون ونيجيريا.. صدام مبكر في دور الـ16 بأمم أفريقيا

بنين لم تستفق من نشوة الفوز على المغرب

الرئيس نيوز

بالصور| الإنجليز والفرعون.. سحر الملك توت بين "كارتر وإليزابيث وكريستيز"

مفاجأة: تعرف كيف طار دواعش سوريا إلى ليبيا عبر "شركة الأجنحة"

السيسي يمنح وسام الجمهورية للمستشارة أماني الرافعي رئيس النيابة الإدارية سابقا

"عدوى الترميم تصل أمريكا".. تمثال لميلانيا ترامب يثير عاصفة من السخرية

منوعات

اصطياد أضخم سمكة في العالم

معرض للأفكار في لوس أنجلوس

جزيرة يونانية تمنح 450 يورو شهريًا وقطعة أرض لمن يسكنها

اختبار يشخّص ارتجاج الدماغ

كشكول

اليوم بدء امتحانات الدور الثاني لـ"أبناؤنا في الخارج"

تنسيق2019.. تأجيل اختبار القدرات بتربية نوعية عين شمس

ارتفاع مؤشرات النجاح بتصحيح مواد العلمي علوم بالثانوية العامة عن العام الماضي

للأمهات.. تعرفي على اليو سى ماس وأهدافه

إسلام سياسي

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

21 يوليو.. مناقشة "أحلام شمس" بمكتبة مصر الجديدة

الليلة.. محاضرة عن علاقة الآباء بالأبناء بمكتبة الإسكندرية

عروض فنية وموسيقى وكورال بـ"ثقافة أسوان"

صفحتنا ع الفيس بوك