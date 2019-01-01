الصين: مصرع 6 أشخاص وإصابة 190 في إعصار الأربعاء

أعلنت سلطات مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، اليوم السبت، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في الإعصار القوي الذي ضرب المقاطعة الأربعاء الماضي، إضافة إلى إصابة 190 آخرين، وتضرر أكثر من 28 ألفا و600 شخص.



كما تسبب الإعصار في خسائر اقتصادية تجاوزت مليار يوان (145 مليون دولار).



وأوضحت السلطات – في بيان صحفي - أن الإعصار استمر لمدة 15 دقيقة وكان مصحوبا برياح سرعتها 23 مترا في الثانية، وضرب مدينة كاييوان مساء الأربعاء، واجتاح مجمعا صناعيا، قبل أن ينحرف جهة الجنوب.



وأضافت السلطات أن إمدادات الطاقة الكهربائية والماء قد عادت في معظم المناطق المتضررة بالإعصار، والمتوقع إصلاح المنازل المتضررة خلال الأيام المقبلة.