يوسف عطال: التركيز سلاحنا للفوز على غينيا بأمم أفريقيا

قال يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم إن لدى لاعبي فريقه ٩٠ دقيقة أمام غينيا في دور الـ١٦ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لابد أن يكونوا جادين وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز والتأهل.



ويلتقي المنتخب الجزائري غدا الأحد مع نظيره الغيني باستاد ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي" في إطار مباريات دور الـ١٦ لأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا .



وأوضح يوسف - في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد اليوم السبت أن لاعبي الجزائر على دراية بكل الأمور لمنتخب غينيا وأنهم يدعون الله أن تكون لديهم الإرادة للفوز والتأهل لدور الثمانية.



وعن خروج المغرب من البطولة.. قال عطال: "لم نستطع متابعة مباراة المغرب بسبب أننا كان لدينا تدريب وخروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ونلعب بقوة كبيرة حتى تكون هناك إرادة الفوز ولا يتكرر نفس سيناريو المغرب".