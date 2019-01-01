تشكيل مصر ضد جنوب إفريقيا المتوقع

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على التشكيل الذي من المنتظر أن يخوض به مباراة جنوب إفريقيا مساء اليوم، في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.



ومن المنتظر أن يضم التشكيل:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمود علاء وأحمد المحمدي وأيمن أشرف وأحمد حجازي



خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد



خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن