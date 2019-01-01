تحرير 771 مخالفة مرورية في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة بإشراف اللواء رضا طلبة مدير أمن القليوبية، لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة.



أسفرت الحملة التي شنتها الإدارة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، عن تحرير 771 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 125 مخالفة انتظار خاطئ، و48 حالة تصالح فورى، وسحب 13 دراجة نارية، وحجز 5 دراجة، وتحصيل مبلغ 6450 جنيها.



كما نفذ رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 9 رخص، و6 حالة تصالح وتحصيل مبلغ 900 جنيه.