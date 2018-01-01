الإحصاء: 23% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري مع دول إفريقيا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.



وجاءت الجزائر على رأس قائمة دول إفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، تليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غينيا بيساو في المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار.



وأكد الإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.



وتصدرت الجزائر قائمة دول إفريقيا من حيث الواردات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، تليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالي في المرتبة الأخيرة 0.0004 مليون دولار.