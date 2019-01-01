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رياضة

يوفنتوس يتحرك لإفساد خطط أنطونيو كونتي

السبت 06/يوليه/2019 - 10:38 ص
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
وكالات
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن خطوة مفاجئة من نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي.

ووصف الموقع الإيطالي تحرك يوفنتوس بأنه "مناورة مثيرة للقلق"، لعرقلة خطط فريق المدرب أنطونيو كونتي.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالصفقة فسيكون الهدف الرئيسي للسيدة العجوز هو إضعاف المنافس في الميركاتو.

ويستهدف كونتي أن يكون لوكاكو هو المهاجم الرئيسي لإنتر ميلان خلال الموسم المقبل بدلًا من الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
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