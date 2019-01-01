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عالم

مسؤول: الهند تدرس تصدير التبغ إلى الصين

السبت 06/يوليه/2019 - 10:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال مسؤول هندي إن بلاده تدرس تصدير التبغ إلى الصين بعد تجديد "بروتوكول الصحة النباتية" لتصدير أوراق التبغ إلى الصين في وقت سابق من هذا العام.

وصرح رئيس مجلس التبغ الهندي، كولافينتي سونيتا، في مقابلة جرت مؤخرا مع وكالة أنباء ((شينخوا))، بأنه "مع مطابقة عمليات الإنتاج للمعايير العالمية، ستكون الهند قادرة على إنتاج وتقديم أصناف من التبغ تتناسب مع المتطلبات الصينية".

وأفاد سونيتا بأن مجلس التبغ الهندي دعا إلى إقامة برنامج تعاوني مع الصين لتحسين محصول التبغ ونوعيته.

وباعتبارها ثالث أكبر منتج ومصدر للتبغ في العالم، تصدر الهند ما قيمته 59.55 مليار روبية هندية (حوالي 851 مليون دولار أمريكي) من التبغ ومنتجاته إلى أكثر من 115 وجهة، من بينها أسواق مثل بلجيكا وهولندا في أوروبا، بحيث تمثل نحو 44 في المائة من الصادرات.
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