أزمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تتصدر أغلفة الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على الأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب الفرنسي أنطوان جريزمان، ورغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار لريال مدريد.



وعنونت صحيفة "ماركا": "أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. إنها الحرب".



وأبرزت الصحيفة، الأزمة التي نشبت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب المهاجم أنطوان جريزمان، حيث أصدر الروخيبلانكوس بيانًا أمس هاجم فيه البارسا، واتهم النادي الكتالوني بالتوصل لاتفاق مع اللاعب في مارس/ أذار الماضي.



وأضافت: "باريس سان جيرمان يُفضل بيع نيمار لريال مدريد بسبب علاقته السيئة مع برشلونة، وتم عرض البرازيلي على الملكي".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "بارتوميو كان واضحًا: جريزمان نعم، ونيمار لا".



وأضافت: "رئيس برشلونة أعلن عن بدء المفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل جريزمان، وأكد أنه لا يوجد فرصة لضم نيمار، قائلا: هو يريد أن يرحل ولكن إدارة باريس لا تريد بيعه".



وتابعت: "بارتوميو نفى وجود أزمات في مجلس الإدارة، وأشاد بديمبلي، ويشعر بالتفاؤل بشأن ميروتيتش، وأكد أن فيكتور فالديز سيعود لبرشلونة كمدرب".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء عنوان: "نحن نحب دي يونج".



وأضافت: "الكامب نو بحضور 19 ألف مشجع، رحب بدي يونج في أول يوم له كلاعب في برشلونة".



وتابعت: "صراع جريزمان.. أتلتيكو مدريد غاضب من برشلونة بسبب أنطوان، وطالب اللاعب بالانضمام لفترة التحضير للموسم الجديد غدًا".