مانشستر يونايتد يدخل في صراع دي ليخت مجددا

ربطت شبكة سكاي ايطاليا نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بالتحرك من أجل التعاقد مع قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس أمستردام.



وكان برشلونة قد أعلن خروجه من سباق ضم دي ليخت ورفضه لفكرة زيادة راتب اللاعب بينما نجح يوفنتوس في التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله لكن المشكلة في فشل النادي الايطالي في التوصل لاتفاق مع ناديه.



وعرض يوفنتوس 55 مليون يورو بجانب 10 ملايين يورو متغيرات للتعاقد مع دي ليخت بينما طالب النادي الهولندي بالحصول على 87 مليون يورو نقدا للموافقة على فكرة بيع اللاعب في الصيف الحالي.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم المدافع البالغ من العمر 19 عاما ولا يمانع دفع راتب قيمته 12 مليون يورو سنويا لدي ليخت بجانب عمولة وكيله مينو رايولا والمبلغ المطلوب من قبل أياكس أمستردام بشرط قبول اللاعب لفكرة القدوم لفريق ملعب أولد ترافورد في الصيف الحالي.

