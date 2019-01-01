إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

هدد قائد كبير بقوات الحرس الثوري الإيراني، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، انتقامًا لاحتجاز ناقلة كبيرة في جبل طارق.



وقال القائد في تغريدة على موقع «تويتر»، اليوم السبت، إنه فى حالة عدم إطلاق سراح الناقلة الإيرانية على الفور، فإنه سيكون من واجب طهران أن ترد بالمثل.



وكانت سلطات جبل الطارق التابعة لبريطانيا قد ذكرت يوم الخميس أنها اعترضت الناقلة التى تعتقد أنها كانت تحمل النفط الخام إلى سوريا فيما يعد انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبى.



ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاز الناقلة بغير القانوني.



وذكرت سلطات جبل طارق، أمس الجمعة، أنها حصلت على أمر بتمديد حجز السفينة أربعة عشر يوما للتفتيش.



ويأتي هذا في وقت يتنامى فيه استياء إيران في الآونة الأخيرة من الهبوط الحاد في صادراتها من النفط الخام، وسط امتثال الدول الأخرى للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.