هند صبري تبرر إخفاء ملامح بناتها: "بحميهم من أخطار الشهرة"

بررت هند صبري إخفاء ملامح بناتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بخوفها عليهن من مخاطر الشهرة.



وقالت صبري، إنها تحمي بناتها من أخطار الشهرة المبكرة التي تلازم أبناء المشاهير في طفولتهم، مضيفة أنها ستمنحهمن حرية الاختيار والظهور الإعلامي بعد أن يكبرن.



وفي سياق مختلف، أعربت هند عن سعادتها بردود الفعل على مشاركتها ضيفة شرف في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، مؤكدةً أنها أدت الدور بحب وإخلاص وكأنها من أبطال الفيلم.



ويشارك في بطولة "الممر" أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وأحمد فلوكس، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.