سر فشل مفاوضات روما لضم مهاجم ريال مدريد

ربطت تقارير صحافية إيطالية نادي روما بالبحث عن بديل للاعبه البوسنى الدولي إيدين دزيكو من خلال طلب ضم ماريانو دياز من صفوف ريال مدريد.



وذكرت صحيفة كوريرى الإيطالية أن روما لا يمتلك الكثير من المال لصرفه على ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقرر نادي روما طلب ضم لاعب ريال مدريد الحالى لمدة موسم فقط على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم المقبل.



ورفض ريال مدريد الاقتراح المقدم من قبل إدارة روما في الصيف الحالي، حيث أكد رغبته في التخلص من اللاعب بصفة نهائية.



ودخل نادي توتنهام في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم اللاعب لتعويض رحيل فيرناندو لورينتي عن هجوم فريق المدرب ماوريسيو بوتشينيو في الصيف الماضى.



وقرر ريال مدريد تفضيل فكرة بيع اللاعب للدوري الإنجليزي لأسباب مالية ولرغبة النادي في رحيل اللاعب بشكل نهائي.



يذكر أن ريال مدريد يمتلك في صفوفه الثنائي الهجومي كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش، مما دفع النادي للترحيب بفكرة بيع ماريانو دياز هذا الصيف.