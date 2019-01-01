المستشار عبدالله عصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، خلفًا للمستشار مجدى أبو العلا الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في ٣٠ يونيو الماضى.



وكان المستشار عبدالله الأعصر من بين أقدم ٧ نواب لرئيس محكمة النقض، أرسل مجلس القضاء الأعلى أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة والتي غيرت من طريقة تعيين رئيس المحكمة.



وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستورى والذي نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".