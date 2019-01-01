باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد

أكدت صحيفة ماركا أن نادي باريس سان جيرمان قام بعرض خدمات نجم الفريق الأول نيمار على ريال مدريد، من أجل الانتقال لصفوف النادي الأبيض الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا للصحيفة المقربة من ريال مدريد فإن هناك خلافا كبيرا بين إدارة باريس سان جيرمان وإدارة رئيس برشلونة الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.



ويأمل ناصر الخليفي في قبول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لفكرة ضم نيمار في الصيف الحالي بدلا من ذهابه للعب في ملعب كامب نو ومزاملة ليونيل ميسي.



من جانبه يرغب نيمار في الانتقال لصفوف برشلونة، مؤكدا أن النادي الكتالوني هو المنزل بالنسبة له، وأن رغبته تكمن في الشعور بجو العائلة الذي كان يعيشه في برشلونة قبل موسمين.



وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو هي الأغلى في تاريخ كرة القدم في الوقت الحالي.