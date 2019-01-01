شنت مباحث المرور بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية أسفرت عن ضبط 567 مخالفة متنوعة بشوارع أسوان.



تلقى العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، إخطارًا يفيد بضبط 3 تكاتك، ودراجتين بدون تراخيص، وتحرير 135 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري فى 59 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 68 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 200 مخالفة متنوعة.



فيما تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، حملاتها المستمرة والمكثفة تحقيقًا للانضباط الأمني والمروري، وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.



شنت إدارتي مرور القاهرة والجيزة حملات لرفع السيارات والدراجات المتروكة بالشوارع والميادين وكذلك المتروكة بمحيط المنشآت العامة، وذلك خشية استخدامها في أعمال إرهابية، حيث رفعت الحملات نحو 14 مركبة بميادين القاهرة والجيزة وإعادة 6 مركبات لأصحابها كان مبلغ بها.