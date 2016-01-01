افتتاح مركز لمنافسات قوارب الكانوي في أولمبياد طوكيو 2020

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 النقاب عن المركز الذي سيستضيف منافسات قوارب الكانوي والكاياك في الألعاب الصيفية بالعاصمة اليابانية اليوم السبت.



ويستضيف المقر منافسات الكانوي والكاياك بين يومي 24 يوليو والتاسع من أغسطس العام المقبل ليصبح ثالث مركز رياضي يشيد خصيصا من أجل الأولمبياد.



وقال منظمون إن أعمال البناء بالمراكز التي ستستضيف كل الألعاب الصيفية تمضي وفقا للجدول المحدد.



وقال تاكويا هانيدا الحاصل على برونزية أولمبياد 2016 في نفس الرياضة أثناء حضور افتتاح المركز "شاركت في الأولمبياد ثلاث مرات لكن لم أشاهد مركزا لمنافسات الكانوي والكاياك يسهل الوصول إليه من وسط المدينة مثل هذا المركز".



وأضاف "يوجد المركز بالقرب من متنزه كبير وهذا موقع رائع" وشيد بالقرب من متحف للأحياء البحرية في طوكيو وسيفتح المركز للجمهور من هواة ركوب الزوارق والرياضات المائية بعد انتهاء الأولمبياد.