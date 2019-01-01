ملبورن تستضيف انطلاقة موسم فورمولا 1 في 2020
السبت 06/يوليه/2019 - 09:59 ص
وكالاتطباعة
ستستضيف ملبورن جائزة استراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة 25 في عام 2020 في افتتاح الموسم 70 للبطولة يوم 15
مارس المقبل.
وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان اليوم السبت "لا يوجد مكان أفضل لبدء موسم 2020".
ولم ينشر بقية جدول السباقات بعد.
مارس المقبل.
وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان اليوم السبت "لا يوجد مكان أفضل لبدء موسم 2020".
ولم ينشر بقية جدول السباقات بعد.