ملبورن تستضيف انطلاقة موسم فورمولا 1 في 2020

ستستضيف ملبورن جائزة استراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة 25 في عام 2020 في افتتاح الموسم 70 للبطولة يوم 15

مارس المقبل.



وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان اليوم السبت "لا يوجد مكان أفضل لبدء موسم 2020".



ولم ينشر بقية جدول السباقات بعد.