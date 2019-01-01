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حوادث

المستشار عصام المنشاوى يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للنيابة الإدارية

السبت 06/يوليه/2019 - 09:57 ص
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسي
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أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي من مواليد ٢٠-٨-١٩٥١، حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام١٩٧٣.

وقد التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجًا في مناصبها المختلفة.

ونظرًا لتميزه فقد تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديرًا لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا، حتى تم اختياره للعمل وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديرًا لمكتب فني الجيزة، ليتم اختياره في يوليو ٢٠١٨ مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من اليوم.
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