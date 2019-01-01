الداخلية تضع خطة تأمين مباراة مصر وجنوب إفريقيا

طالبت وزارة الداخلية الجماهير المصرية، بالالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولى لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا بين منتخبى مصر وجنوب إفريقيا، والتى تقام فى استاد القاهرة فى تمام الساعة التاسعة، خاصة أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف تأمين مباراة المنتخب المصري ونظيره الجنوب إفريقى اليوم فى دور الـ١٦ لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



كما تستهدف خطة الوزارة أمن وراحة الجماهير بما يؤدى إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.



ووضعت الأجهزة الأمنية عدة محظورات على المشجعين المتوجهين إلى الاستاد وهى:



- يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضررًا عامًا بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مُصممة لهذا الغرض.



- يحظر اصطحاب جميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المُبرّر سبب لحملها أو أي أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدويًا أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة.



- يحظر حمل الأسلحة النارية بجميع أنواعها حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص.



- يحظر حمل محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، والشماريخ، والآلات الحادة والمُدببة، وأجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، والمواد سريعة الاشتعال، وعبوات الغاز المضغوطة، وأقلام الليزر، والصفارات، والإسبراي، والـPOWER BANK.



- يحظر حمل علب الكبريت، والعصى الخشبية للأعلام، والولاعات، وشواحن التليفونات المحمولة، والتليفون المحمول المغلق، وزجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، والأسلاك الكهربائية بأنواعها، والبطاريات الجافة، وأجهزة الريموت كنترول، ومفاتيح الكهرباء، وشرائح لحام الأسلاك.