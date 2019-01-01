نيمار أم جريزمان.. "شرخ عميق" داخل برشلونة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ملاحقة برشلونة للنجمين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، تسببت "بانشقاقات" بين أعضاء إدارة النادي "الكتالوني".



وقالت الصحيفة إن هناك انقساما في إدارة برشلونة، بشأن إعادة نيمار للنادي مرة أخرى، أو دفع مبلغ الشرط الجزائي للتعاقد مع غريزمان.



وأكدت أن الانقسام داخل الإدارة كان السبب الرئيسي لاستقالة نائب رئيس النادي جوردي ميستري هذا الأسبوع.



وكانت مصادر إسبانية قالت إن قرار جريزمان برفض الانتقال لبرشلونة العام الماضي أغضب العديد من لاعبي النادي الكتالوني، خاصة أنه أعلن عن ذلك خلال فيديو ترويجي على طريقة سينمائية، مما قد يجعله غير مرحبا به الآن.



أما نيمار، فيحصل على دعم رئيس النادي جوسيب بارتوميو وأسطورة النادي ليونيل ميسي، اللذين يروجان لعودة نجم البرازيل لبرشلونة.



وكان نيمار قد غادر برشلونة، إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، عام 2017، في صفقة "تاريخية" بلغت 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.



وبدورها ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي الباريسي قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي "البارسا".



ومن ناحية أخرى، كانت مصادر إسبانية أكدت قبل أيام أن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي جريزمان، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يسعى إلى إنهاء التعاقد مع جريزمان خلال الأيام المقبلة، حتى يوجه اهتمامه لعملية التعاقد مجددا مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار، لكن أنباء "الانقسامات" في صفوف الإدارة قد تعني أن برشلونة قد يتعاقد مع لاعب واحد منهم فقط.