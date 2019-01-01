السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

نيمار أم جريزمان.. "شرخ عميق" داخل برشلونة

السبت 06/يوليه/2019 - 09:54 ص
نيمار و جريزمان.
نيمار و جريزمان.
وكالات
طباعة
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ملاحقة برشلونة للنجمين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، تسببت "بانشقاقات" بين أعضاء إدارة النادي "الكتالوني".

وقالت الصحيفة إن هناك انقساما في إدارة برشلونة، بشأن إعادة نيمار للنادي مرة أخرى، أو دفع مبلغ الشرط الجزائي للتعاقد مع غريزمان.

وأكدت أن الانقسام داخل الإدارة كان السبب الرئيسي لاستقالة نائب رئيس النادي جوردي ميستري هذا الأسبوع.

وكانت مصادر إسبانية قالت إن قرار جريزمان برفض الانتقال لبرشلونة العام الماضي أغضب العديد من لاعبي النادي الكتالوني، خاصة أنه أعلن عن ذلك خلال فيديو ترويجي على طريقة سينمائية، مما قد يجعله غير مرحبا به الآن.

أما نيمار، فيحصل على دعم رئيس النادي جوسيب بارتوميو وأسطورة النادي ليونيل ميسي، اللذين يروجان لعودة نجم البرازيل لبرشلونة.

وكان نيمار قد غادر برشلونة، إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، عام 2017، في صفقة "تاريخية" بلغت 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

وبدورها ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي الباريسي قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي "البارسا".

ومن ناحية أخرى، كانت مصادر إسبانية أكدت قبل أيام أن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي جريزمان، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يسعى إلى إنهاء التعاقد مع جريزمان خلال الأيام المقبلة، حتى يوجه اهتمامه لعملية التعاقد مجددا مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار، لكن أنباء "الانقسامات" في صفوف الإدارة قد تعني أن برشلونة قد يتعاقد مع لاعب واحد منهم فقط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 17 ساعة

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

ستوديو

حماية المستهلك: تحريك أسعار الوقود ضمن الإصلاح الاقتصادى (فيديو)

ما حكم من أعطى أرضا لأمه فوهبتها لأخته؟.. على جمعة يجيب (فيديو)

زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا (فيديو)

رانيا يوسف تصف كلابها بـ"أولادها".. تعرف على السبب (شاهد)

ads

رياضة

ريال مدريد يخطط للتخلص من 6 لاعبين

يوفنتوس يتحرك لإفساد خطط أنطونيو كونتي

أزمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تتصدر أغلفة الصحف الإسبانية

مانشستر يونايتد يدخل في صراع دي ليخت مجددا

الرئيس نيوز

بنسبة لا تزيد عن 10%.. قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

التخطيط تطلق برنامج "تعزيز قدرات موظفي الوكيل البرلماني على مستوى الوزارات"

من هم أعضاء أول هيئة لمحكمة النقض؟ (صورة نادرة)

تشكيل المنتخب أمام جنوب أفريقيا.. هل يغيب صلاح بسبب "البرد"؟

منوعات

اصطياد أضخم سمكة في العالم

معرض للأفكار في لوس أنجلوس

جزيرة يونانية تمنح 450 يورو شهريًا وقطعة أرض لمن يسكنها

اختبار يشخّص ارتجاج الدماغ

كشكول

التعليم العالي: إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

تنسيق 2019.. شروط اجتياز اختبارات القدرات بتربية رياضية بنات حلوان

بدء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. انطلاق مهرجان "أجازة سعيدة"

تونس تضع استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية

غدا.. منتدى الشعر المصرى يناقش كتاب "مسرحيون فى الحركة الوطنية"

بهجة الساحرة المستديرة الإفريقية تتجلى في "مدينة البعوث"

صفحتنا ع الفيس بوك