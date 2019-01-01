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رياضة

مستشار نيمار السابق: والده يدمر مسيرته

السبت 06/يوليه/2019 - 09:53 ص
نيمار
نيمار
وكالات
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حمل إدواردو موسى مستشار نيمار السابق لمدة خمس سنوات مسؤولية انهيار مسيرة اللاعب البرازيلي لوالده.

وانخفض مستوى نيمار بشكل كبير منذ رحيله إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين بعدما فعل النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني والمقدر بـ 222 مليون يورو في أغلى صفقة في التاريخ.

ومنذ ذلك الحين تعرض نيمار لسلسلة من الإصابات أبعدته عن معظم مباريات سان جيرمان، كما تعرض للإيقاف أكثر من مرة بسبب سلوكه، ويواجه مؤخرًا تهمة الاغتصاب.

وقال إدواردو موسى في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “نيمار والمقربون منه يحصدون ما زرعوه. نيمار مخلص لأولئك الذين كانوا معه منذ البداية، وخاصة والده، لكن هذا يضر به. والد نيمار يفتقد للاحترافية، ويسيطر على كل جوانب حياة إبنه.”

وأضاف: “نيمار شخص رائع لكن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام عنه هي عكس ذلك تمامًا، ووالده المسؤول.”

ووجه موسى نصيحة لنيمار مضيفًا:” على نيمار أن يستعيد شغفه باللعبة أن ينسى صورته وأن يتخلى عن التزاماته التجارية وأن يتخلى عن فكرة كونه رقم 1 إنه في حاجة للتحرر ولعب كرة القدم. إذا نظرت إلى الشبكات الاجتماعية فإن نيمار وفريقه يتحدثون فقط عن الأعمال التجارية: المطاعم والحفلات. لم يعد يتحدث عن الرياضة، لذلك عليه استعادة حبه لكرة القدم وهذا يعتمد عليه فقط “.

بشأن ما إن كان اللاعب يرغب في العودة إلى برشلونة:” أعتقد ذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كان باريس سان جيرمان سيسمح له بالرحيل. يبدو أن أفضل شيء بالنسبة له هو العودة إلى برشلونة، لأنه في باريس سان جيرمان ربما لم يعد موضع ترحيب.”
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