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عالم

إيران تصر على الانتهاكات.. وزيادة تخصيب اليورانيوم بعد ساعات

السبت 06/يوليه/2019 - 09:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تواصل إيران تحدي القوى العالمية وتصر على مواصلة انتهاكها الاتفاق النووي، حيث يبدو أنها تستعد لزيادة تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز المستوى الذي حددته طهران عام 2015.

وذكر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، في تسجيل مصور، أن "الأميركيين انتهكوا الاتفاق بشكل مباشر والأوروبيين انتهكوه بشكل غير مباشر".

وقال ولايتي إن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد عن 3.67 بالمائة وهي النسبة التي يسمح بها الاتفاق "تمت الموافقة عليها بالإجماع من جانب كل مكونات المؤسسة".

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن إيران تستعد يوم الأحد لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب مستويات صنع الأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي الذي حدده رئيسها لأوروبا لتقديم شروط جديدة للاتفاق النووي.

ولم تعلن إيران بعد عن مدى قيامها بتخصيب اليورانيوم، بالرغم من أن ولايتي أشار إلى ضرورة تخصيبه بنسبة 5 في المئة.

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اجتماع طارئ يعقد الأربعاء المقبل لمناقشة الملف النووي، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وكانت إيران نفذت، قبل أيام، تهديداتها، وتجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق النووي لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكشفت إيران، في وقت سابق، أنها ستتخطى القيود النووية التي يفرضها الاتفاق واحدا تلو الآخر، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران، منذ انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأميركي.

وتطالب طهران الدول الأوروبية بحمايتها من العقوبات الأميركية عبر آلية التجارة الأوروبية (لانستكس)، التي تتيح لها عائدات مالية بعد فقدانها مليارات جراء العقوبات النفطية.
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