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عالم

وفاة وزير الصحة الكويتي الأسبق

السبت 06/يوليه/2019 - 09:51 ص
الدكتور عبدالرحمن
الدكتور عبدالرحمن العوضي
وكالات
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توفي صباح اليوم السبت الدكتور عبدالرحمن العوضي وسيوارى وزير الصحة الكويتي الاسبق، جثمانه الثرى بعد غد الأحد عقب صلاة العصر.

والراحل من مواليد تاريخ الميلاد.18 ديسمبر 1936 وسبق له أن تقلد عدة مناصب وتولى عدة وزارات أظولها مدة وزارة الصحة ونال عضوية مجلس الأمة.

ومن مؤهلاته:-

• التعليم الجامعي: بكالوريوس العلوم – الجامعة الأمريكية – بيروت عام 1958
• التعليم فوق الجامعي: دكتوراه الطب –جامعة أبردين – المملكة المتحدة عام 1963
• ماجستير الصحة العامة جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965

الدرجات الفخرية:
• زميل فخري للكلية الملكية للطب – أيرلندا عام 1977
• دكتوراه القانون الفخرية – جامعة سي شيخ بون – كوريا عام 1977
• زميل فخري – الملكية الملكية للجراحين والأطباء – جلاسكجو – المملكة المتحدة عام 1982
• زميل فخري الجمعية الأمريكية للصحة العامة 1982

الوظائف المقلدة والخبرات: -
• طبيب مقيم – وزارة الصحة – دولة الكويت 1963-1965
• مقر لجنة التخطيط – وزارة الصحة – دولة الكويت عام 1965
• طبيب مسجل – مستشفيات وزارة الصحة – دولة الكويت 1966-1969
• المدير المساعد لإدارة الخدمات الوقائية – وزارة الصحة – دولة الكويت 1969
• الوكيل المساعد للخدمات الوقائية – وزارة الصحة – دولة الكويت 1970-1975
• عضو مجلس الآمة – دولة الكويت 1975- 1980 وأختير وزيرا للصحة العامة
• وزير الصحة العامة -– دولة الكويت 1975- 1983
• وزير الصحة العامة، ووزير التخطيط – دولة الكويت 1983 -1986
• وزير التخطيط – دولة الكويت 1988-1990
• وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 1990-1991
• رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب من 1976-1987
• رئيس مجلس حماية البيئة – دولة الكويت عام 1980-1987
• الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ عام 19981
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