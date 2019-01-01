اليوم.. توقيع بروتوكول بين التموين وقطاع الأعمال العام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ووزارة قطاع الأعمال العام، فى مجال التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



كما توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، الأحد القادم، 8 عقود مع المستثمرين، لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريين وخليجيون، بجانب العمل على تحديد أوليات وتحديد احتياجات المحافظات المختلفة فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يحقق توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وأصحاب الحرف المهنية سواء فى أعمال البناء أو بعد الانتهاء من المشروعات وتشغيلها.