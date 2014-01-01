الاثنين.. نائبة رئيس وزراء ماليزيا تزور الصين

تقوم نائبة رئيس الوزراء الماليزي زيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع "وان عزيزة" بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح اليوم السبت- إن زيارة عزيزة تأتي تلبية لدعوة من نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "سون تشيون لان".



ماليزيا هي دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329،845 كم2، العاصمة هي كوالالمبور، في حين أن بوتراجاي هي مقر الحكومة الاتحادية.



يصل تعداد السكان إلى أكثر من 30 مليون نسمة سنة 2014. ينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصين الجنوب.