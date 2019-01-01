السلطات الأمريكية: لا خطر من تسونامي جراء زلزال جنوب كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي خطورة من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في المنطقة التي ضربها زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا.



وقالت دائرة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة، وإن بيوتا عدة قد تضررت جراء الزلزال الذي ضرب منطقة على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد، وعلى بعد 25 ميلا شمال لوس أنجلوس".



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت صباح اليوم أنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.