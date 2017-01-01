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حوادث

"تعديلات الإجراءات الجنائية" و"قاتل خالته" أبرز محاكمات اليوم

السبت 06/يوليه/2019 - 08:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومحاكمة قاتل خالته وزوجها أمام الجنايات.

الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".


محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن مبروك محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج.
وأسندت النيابة للمتهم "مؤمن. م" عاطل أنه في نوفمبر 2018 قام بقتل زوج خالته العجوز المجني عليه "سميح. م" عمدا، إذ قام بالتربص له حتى تمكن من إزهاق روحه بعدة طعنات صوبها اتجاه رقبته من سلاحه الأبيض" السكين"، وذلك أثناء سرقه محتويات مسكنه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام أيضًا بقتل خالته العجوز المجني عليها "هدى. م" عمدا، بعدما شاهدته حال قيامه بقتل زوجها، فتوجهت نحوه مسرعة فعاجلها هو بتسديد طعنة بسلاحه استقرت فى مواضع قاتلة من جسدها، مضيفة أن المتهم قام عقب قتل المجني عليهما، بسرقة منقولاتهما ومبالغ مالية من محل سكنهم.
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