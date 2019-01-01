مشروع قانون جديد في رومانيا يلزم الأبناء بدعم والديهم ماليا

قدم مجموعة من النواب يمثلون الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يلزم الأبناء الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا بتقديم الدعم المالي للآباء والأمهات الذين يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم فرض الالتزام على الأحفاد أو أحفاد الأحفاد الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.



وينص مشروع القانون على أن الأبناء العاملين والذين تبلغ أعمارهم فوق 18 عاما ملتزمون بتوفير النفقة والرعاية لآبائهم غير القادرين على العمل أو ممن يواجهون صعوبات ويحتاجون الدعم المادي.



وجاء في نص المشروع: "إذا لم يكن هناك عقد مكتوب أو شهادة تتعلق بإعالة الوالدين غير المناسبين للعمل أو الذين يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى دعم مادي، فإن مشكلة دفع معاش النفقة من قبل الأبناء يتم تسويتها بشكل ودي بين الطرفين".



وأشارت صحيفة (رومانيا-إنسايدر) إلى أنه سيتم تحديد النفقة من قبل المحكمة وستتخذ شكل مبلغ ثابت من المال يتم دفعه على أساس شهري، ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز هذه الإعانة الشهرية خمس الدخل الشهري الصافي للأبناء.

