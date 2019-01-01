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عالم

محللون يأملون توصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجاري قريبا

السبت 06/يوليه/2019 - 08:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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مع توقع بنمو قوي للاقتصاد الأمريكي، أعرب خبراء ومطلعون على الأعمال التجارية عن أملهم في أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري في المستقبل القريب.

وكان أداء الاقتصاد الأمريكي في يونيو أفضل قليلا مما كان متوقعا، حيث تم توفير 224 ألف وظيفة في قطاعات غير زراعية، وفقا لتقرير صدر عن وزارة العمل الأمريكية.

مع ذلك، ارتفعت البطالة بشكل طفيف إلى 3.7 في المائة، إذ سعى مزيد من العمال إلى دخول سوق العمل، مما زاد من التوقعات حول إدارة اقتصادية قوية لواشنطن مع اقتراب عام الانتخابات الرئاسية.

وصرح بيتر د.جونسون، الأستاذ الفخري بكلية الأعمال في هارفرد، لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية أنه "فيما يخص قضايا التجارة على وجه التحديد، عند العودة إلى طاولة المفاوضات، يجب تطبيق نهج لحل المشكلات أكثر من إلقاء اللوم على الآخر عن الوضع الحالي للمحادثات".

وأضاف "هناك مجال بالتأكيد لاتفاق تجاري كبير وهام إذا اُتبع هذا النهج".

ولفت محللون إلى أنه بالنظر إلى انتخابات 2020، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحاجة ليُنظر إليه على أنه موفر للازدهار الاقتصادي للناخبين الأمريكيين، مضيفين أن حل القضايا التجارية مع الصين قد يكون هو المفتاح.

وأفاد ستانلي تشاو، وهو مدير إداري في شركة استشارات أمريكية، لوكالة أنباء (شينخوا) أن "ترامب ربما بحاجة ماسة لهدنة بحلول نهاية العام. سيكون منشغلا بالحملة الانتخابية ابتداء من 2020، لذا يتعين عليه إنهاء هذا النزاع التجاري قريبا".

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن السبب في حدوث الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو فرض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية، ولذلك تجب إزالة كل التعريفات إذا ما أراد البلدان التوصل إلى اتفاق.

وأشار تشاو إلى أن هناك احتمالا قويا بأن الولايات المتحدة "ستلغي على الأقل مؤقتا التعريفات المتبقية".
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