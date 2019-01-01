اتهام 11 شخصا بتشكيل عصابة مافيا بوسط الصين

وجّهت النيابة العامة الشعبية لمدينة يييانج بمقاطعة هونان بوسط الصين اتهامًا لـ 11 شخصًا تورطوا في قضية رئيسة تتعلق بتشكيل عصابة مافيا.



وأضافت النيابة العامة المذكورة أنها حولت القضية إلى محكمة يييانج الشعبية المتوسطة، متهمة شيا شون آن بتشكيل عصابة مافيا قامت بتنفيذ أعمال بناء غير قانونية في محيط بحيرة دونغتينج، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالبيئة الإيكولوجية للبحيرة والاقتصاد المحلي والنظام الاجتماعي.



وأشارت مذكرة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة إلى أنه ولتكثيف سيطرتها غير القانونية على المنطقة المذكورة، قامت العصابة بتطبيق أساليب تتمثل بالإكراه والاحتلال بالقوة لقوارب الصيد للتنمر واضطهاد الناس للحصول على مبالغ ضخمة غير قانونية من خلال اقتراف جرائم مُنظّمة.



وأشارت مذكرة الاتهام إلى أن العصابة قامت برشوة موظفين مدنيين لتوفير "مظلات حماية" لها من الأفعال غير القانونية والجرائم التي ترتكبها، مُطالبة بفرض عقوبات جنائية على أفراد العصابة.