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عالم

حفتر: هدف الجيش الوطني الليبي تحرير طرابلس من الميلشيات

السبت 06/يوليه/2019 - 08:09 ص
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس وليس السيطرة على النفط.

وقال حفتر في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، إن الهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، مضيفا أن الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية.

وأوضح أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط.
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