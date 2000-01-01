متابعة مدبولي لتوافر المواد البترولية بعد زيادة الأسعار وبدء اختبارات القبول بالكليات يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، وعلى رأسها الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تابع توافر المنتجات البترولية المختلفة بعد تحريك أسعارها للمرة الأخيرة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات النقل الجماعى والسيرفيس والتاكسى بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وذلك في اجتماع بالفيديو كونفرانس فى غرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع المحافظين.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي طالب بتكثيف الحملات المرورية والتموينية للتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بحسم مع أي مخالفة، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالات مع المحافظين الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تحديد تعريفة الركوب الجديدة سواء داخل المحافظة أو بالمحافظات المجاورة وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن وزارة التعليم العالي ستبدأ اليوم في إجراء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية والفنية والرياضية والفنون الجميلة والتطبيقية التى ستستمر حتى 20 يوليو الحالي، وذلك من خلال تسجيل الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق.

وأضافت أن كنترولات الثانوية العامة تواصل عمليات التصحيح ورصد الدرجات واستكمال تصحيح العينة العشوائية لامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي أداه طلاب علمى رياضة الأربعاء الماضي، وطالبت الوزارة أولياء أمور طلاب أولي ثانوي الذين لهم فرصة إلزامية ثانية دور ثان بأن يشجعوا أولادهم على الاستذكار، مؤكدة أن كل طالب له شكوى من السيستم سيتم فحصها وإذا ثبت صدقه سينجح قانونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين بوزارة النقل التقوا وفدا من شركة ترانسماش الروسية برئاسة سيرجو كوربانوف لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكك حديدية جديدة للركاب حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية للصفقة التى تعد الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية.

وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من تصنيع عربتين كنموذج بحلول سبتمبر المقبل وسيتم ارسال الأولى الى المجر لاختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم ارساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد اول دفعة من العربات بعد انهاء الاختبارات على الشبكة فى ديسمبر المقبل.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن الجيش الوطني الليبي أعلن إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بطرابلس في مدينة ترهونة، وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبي إن الدفاعات الأرضية للجيش الليبي أسقطت طائرة وهو ما نتج عنه مقتل طاقمها، وذلك عند اقلاعها من الكلية الجوية بمصراتة للإغارة على الآمنين بمدينة ترهونة.







الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا أمس بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومى العربى حيث أعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التى تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ دعائم السلم والأمن الاقليمى والدولي.

وأبرزت (الجمهورية) ترحيب مصر بالإعلان عن اتفاق الأشقاء في السودان على تشكيل مجلس سيادى لمدة ثلاث سنوات؛ فضلا عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وذكرت أن مصر اعتبرت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معربة عن دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله فى الامن والاستقرار والرخاء، وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الاشقاء فى السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربيا وافريقيا ودوليا.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة خاصة أسطوانات البوتاجاز والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنفيذ الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء يبدأ بعد موافقة رئيس الوزراء وصدور اللائحة التنفيذية الموضحة لآلية وإجراءات التنفيذ والحالات القابلة للتصالح.

ونقلت عن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللائحة ستحدد ايضا الحالات التى يحظر فيها التصالح وقيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات ومن بينها التقسيط.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية) أن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو وجه انتقادات مبطنة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب وجود صهره على رأس وزارة المالية، وقال أوغلو، الذي بدأ في الأونة الأخيرة الإفصاح عن مواقفه المعارضة للرئيس التركى خلال كلمة فى ندوة يجب فصل العلاقات العائلية عن هيكل الدولة تماما، وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك قرابة من الدرجة الأولي في التسلسل الهرمى للدولة، يذكر أن وزير المالية بيرات البيرق هو زوج ابنه الرئيس التركى وقد أثار تعيينه فى هذا المنصب انتقادات كثيرة.







أخبار اليوم:

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في القمة الأفريقية الاستثنائية الـ 33 التي تستضيفها عاصمة النيجر نيامى، والتى تمثل نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل التجاري الأفريقى بالتزامن مع الإعلان الرسمى لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تضم 24 دولة من بينها مصر، وبعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من بين 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضي.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات مع تنظيم ما يسمى بـ "تحالف الأمل" كشفت أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية طلب من أجهزة أمن أجنبية الضغط على مصر للإفراج عن زعماء هذا التنظيم الإرهابي، وقد كشفت المصادر عن معلومات جديدة حول هذا التنظيم الذي كان يسعى إلى نشر الفوضى والتخريب وقد تم تحديد 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها بعض القيادات الإخوانية في مصر بطرق سرية وعثر على أوراق ومستندات ومبالغ مالية وبعض الأجهزة الإلكترونية وتقدر استثماراتها بربع مليار جنيه، كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية والتنظيمات والتكتلات غير الشرعية المتواجدين بالبلاد.

كما ذكرت (أخبار اليوم) أن د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات وتحفيز الفرق الطبية للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض موقف 49 مستشفى نموذجيا على مستوى الجمهورية 30 منها تابع لوزارة الصحة و19 مستشفى تتبع وزارة التعليم العالى.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كلف بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل تلك المستشفيات التى ستقدم خدمات طبية متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن 4 أفغان لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرين جراء قصف بالهاون نفذه مسلحو حركة طالبان صباح أمس الجمعة على أحياء سكنية وسوق شعبية بمقاطعة فاريبا شاملى البلاد.