"المرايا" تصدر طبعة مصرية من كتاب "بدايات" اللبناني غير الدوري

صدرت حديثا عن دار المرايا للإنتاج الثقافي في القاهرة طبعة مصرية من العدد 22 من كتاب "بدايات"، غير الدوري الذي يصدر في بيروت ويرأس تحريره فواز طرابلسي الذي يستهل العدد بمقال له تحت عنوان "السودان، الجزائر، الخ... استئناف البدايات".



في باب "نون والقلم" كتب الياس خوري "الكتابة والألم"، وكتب طريف الخالدي عن "أحمد فارس الشدياق في بريطانيا"، وكتبت هالة البزري تحت عنوان "كيف واكب الشدياق انتقال الكتاب من النخبة إلى العامة". وفي الباب نفسه "ثلاثة أيام في اليمن مع الجنود المصريين"، بقلم نجيب محفوظ الذي كتب تلك القصة خلال زيارته لليمن مع وفد من الكتاب المصريين لتفقد ومؤازرة القوات المصرية التي كانت تقاتل "لحماية الجمهورية اليمنية التي قامت في 26 يوليو 1962.



ونشرت هذه القصة عام 1969 ضمن مجموعة "تحت المظلة"، وأعاد كتاب "بدايات" نشرها باتفاق مع دار "الشروق" القاهرية التي تملك حقوق نشر أدب نجيب محفوظ. وكتب عماد الدين رائف تحت عنوان "130 عاما على ولادة ناسك الشخروب: ما خفيَّ من رحلة ميخائيل نعيمة السوفياتية".



وفي العدد 12 صفحة تزينها لوحات التشكيلي اللبناني أمين الباشا "سيد الفرح والألوان"، لمناسبة رحيله في الخامس من شباط (فبراير) الماضي، علمًا أنه من مواليد العام 1932.