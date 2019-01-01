السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

"بين نهرين" العراقية تحتفي بالشاعر الراحل فوزي كريم

السبت 06/يوليه/2019 - 07:58 ص
الشاعر الراحل فوزي
الشاعر الراحل فوزي كريم
أ ش أ
طباعة
تصدرت صورة الشاعر العراقي الراحل فوزي كريم غلاف العدد الأحدث من "مجازين.. بين نهرين"، وهي مجلة ثقافية عامة شهرية تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، ويرأس تحريرها الشاعر شوقي عبد الأمير.

وخصص عبد الأمير افتتاحية العدد لفوزي كريم، حيث كتب تحت عنوان "عثرات الطائر الأخيرة"، مؤكدا أن مقاله هذا "ليس رثاء، وليس وداعا وليس احتفاء برحيلك، فأنا أعرفك لا تأبه لكل هذا وقد اخترت صومعتك وأحكمت رتاجها هناك تحت الغيوم الشمالية التي عانقت والضباب البارد الذي اتشحت".

وكتب عواد ناصر تحت عنوان "فوزي كريم.. وداعا يا أجمل المتحاورين"، جاء فيه أن الشاعر الراحل رفع يده احتجاجا في وقت مبكر، وقت كانت فيه سماء ثقافة العراقيين خفيضة رغم ارتفاعها المخادع منتصف الستينيات، واختار بخلاف أغلب أقرانه، ممن سبقوه وعاصروه وجاؤوا بعده، الوقوف على التل، وهي تهمة مشينة وسط مضطرب الشعارات والرايات، والاصطفافات الثنائية في الفكر والأيديولوجيا ويقيل عثرات الطائر على طرق سواد الناس، إذ لا عهدة للطيور بعبور الشوارع عبر خطوط العبور".

وأضاف ناصر أن التنوع الفني الذي أتاه فوزي كريم، لم يكن وليد حماس معرفي لإغناء الذات والآخر فحسب، بل هو نوع من البحث المتواصل عن جذر المشكلة الثقافية في عالمنا العربي والعالم أيضا، ولا عجب أن يخوض في فنون إبداعية عدة كالشعر والرسم والموسيقى والمذكرات والنقد والترجمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

منذ حوالي 21 ساعة

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

صحفي جنوب إفريقي: منتخبنا سيجعل الجمهور المصري يبكي

تفاصيل إصابة الونش في مران المنتخب

رغم خروج المغرب.. تامر بدوي يصنف رينار كأفضل مدربي القارة

"سوء توفيق".. شاهد تحليل أحمد عفيفي لهزيمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

ads

رياضة

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي أفضل من نيمار دا سيلفا

السامبا تبحث عن لقب طال انتظاره عبر بوابة بيرو

فاروق جعفر: ثقتنا كبيرة فى نجوم مصر بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا

كيريوس يظهر الجانب المرح بعد الخروج من منافسات الزوجى المختلط

الرئيس نيوز

بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

منوعات

شانجهاي تحتضن المنتدى العالمي للدراسات الصينية في سبتمبر القادم

تعليق خطة إنجاب طفل في الفضاء لأسباب "أخلاقية وطبية"

اضطراب جينى يزيد فرص الإصابة بضغط الدم بين الأمريكيين السود

بالصور.. معماريان ينحتان فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. انطلاق مهرجان "أجازة سعيدة"

تونس تضع استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية

غدا.. منتدى الشعر المصري يناقش كتاب "مسرحيون في الحركة الوطنية"

بهجة الساحرة المستديرة الإفريقية تتجلى في "مدينة البعوث"

صفحتنا ع الفيس بوك